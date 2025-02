Rosyjska zbrojeniówka dostała pieniądze ze sprzedaży złota

W odpowiedzi na prośbę o komentarz na temat rozbieżności, biuro prasowe ministerstwa finansów poinformowało „The Moscow Times”, że Ministerstwo Finansów „może sprzedawać złoto, inwestując otrzymane środki w rublach w rosyjskie aktywa finansowe związane z finansowaniem „samowystarczalnych projektów i wsparciem sektorów krajowej gospodarki”.

Jaki sektor Kreml wsparł złote z dobrobytu obywateli? Nietrudno zgadnąć. Wielkość tego typu inwestycji z funduszu w 2024 r. wyniosła 1 bilion rubli (40 mld zł), a ich największym beneficjentem okazała się państwowa korporacja zbrojeniowa Rostech, która otrzymała 340 mld rubli (15,3 mld zł). Kolejne 236 mld rubli z Funduszu Narodowego Dobrobytu trafiło do państwowego banku VEB, 81 mld rubli do Awtodoru (odpowiednik polskiej GDDKiA), 78 mld rubli do Państwowej Spółki Leasingu Transportowego, obsługująćej wojsko i 75 mld rubli do objętego sankcjami USA Gazprombank.

Złoto, obok juana chińskiego, jest częścią płynnej części FND – czyli pieniędzy, które nie zostały jeszcze wydane, a które rząd wykorzystuje do łatania „dziur” budżetowych i wsparcie agresji Putina na Ukrainę. Od początku wojny stan tej skarbonki zmniejszył się o 76 mld dolarów i na początku 2025 roku wynosił zaledwie 37,5 mld dolarów - minimum od czasu utworzenia funduszu w 2008 roku.

Przy obecnym tempie wydawania publicznych pieniędzy, do końca roku w funduszu zaświeci dno.