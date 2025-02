Indie nadal największym rynkiem

Zapotrzebowanie na złoto w Indiach ustabilizuje się w tym roku na poziomie 700-800 ton po skoku w ubiegłym do 802,9 ton, czyli do poziomu najwyższego od 2015 r. — powiedział Reuterowi Sachin Jain, szef Rady WGC w tym kraju. - Rosnące ceny dotkną najbardziej klientów kupujących kosztowności i jeśli będą rosnąc w dalszym ciągu albo zaczną wahać się, wpłynie to niekorzystnie na popyt — dodał.

5 lutego złoto osiągnęło w Indiach rekordową cenę — za 10 gramów trzeba było zapłacić 84 399 rupii (968,62 dolarów). To oznacza wzrost o 10 proc. w tym roku, po ponad 21 proc. w 2024 r.

- Gospodarstwa domowe, które kupują wyroby jubilerskie mają określony budżet, który nie rośnie w tym samym tempie co ceny złota — wyjaśnił Jain. A kupno precjozów w tym kraju stanowi niemal 70 proc. popytu na złoto, reszta przypada na inwestowanie.

Drożejące złoto oznacza z kolei większy zwrot od kapitału dla tych, którzy traktują je jako inwestycję. Ten popyt skoczył w 2024 r. o 29 proc. do 238,4 ton, czyli do najwyższego poziomu od 11 lat. W tym roku powinien nadal rosnąć. — Zakłada się, że utrzyma się tendencja dużego popytu na inwestowanie w złoto, bo mniejsi inwestorzy zaczynają interesować się bardziej funduszami ETF opartymi na złocie, cyfrowym złotem, monetami i sztabkami — wyjaśnił Jain.