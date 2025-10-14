Aktualizacja: 14.10.2025 15:17 Publikacja: 14.10.2025 14:30
Foto: AdobeStock
Za uncję srebra płacono we wtorek rano nawet 53,54 dol., co było rekordowo wysoką ceną. Później staniała ona w okolice 51,5 dol., ale w ciągu ostatnich pięciu sesji srebro zdrożało już o prawie 8 proc. Jego cena przebiła w zeszłym tygodniu poziom 50 dol. za uncję i stało się to po raz pierwszy od 1980 r., czyli od momentu, gdy cenę mocno wywindowali w górę miliarderzy bracia Hunt. Od początku roku ten kruszec zyskał już 78 proc., czyli drożał mocniej niż złoto, które w tym czasie zyskało na wartości 57 proc. (We wtorek cena złota ustanowiła kolejny rekord, dochodząc rano do prawie 4180 dol. za uncję, ale po południu spadała.) Co sprawia, że srebro tak mocno rozgrzewa emocje inwestorów?
W ostatnich tygodniach spadała podaż dostępnych sztabek srebra na rynku londyńskim, co tłumaczono wzrostem popytu na kruszec w Indiach. Już wcześniej była ona zmniejszona, gdyż w pierwszych miesiącach roku sztabki srebra wysyłano na dużą skalę do Nowego Jorku, z obawy przed nowymi amerykańskimi cłami. (Co prawda, metale szlachetne zostały oficjalnie zwolnione z podwyżek ceł w kwietniu, ale traderzy pozostali nerwowi. Niepokoi ich choćby dochodzenie rządu USA dotyczące importu kluczowych minerałów obejmujące również srebro, platynę i pallad.) To przerodziło się w fizyczny niedobór kruszcu w londyńskich skarbcach. Stopy leasingu srebra – reprezentujące roczny koszt pożyczania metalu na rynku londyńskim – sięgnęły w piątek aż 30 proc. w skali miesiąca. To mocno zwiększało koszty dla inwestorów zajmujących krótkie pozycje na tym metalu. Wielu z nich likwidowało więc te pozycje, a ceny kruszcu rosły. We wtorek były one o 1,5 dol. wyższe w Londynie niż w Nowym Jorku, a w zeszłym tygodniu ta różnica dochodziła do 3 dol. za uncję. To skłaniało niektórych inwestorów do przesyłania srebra drogą lotniczą z Nowego Jorku do Londynu.
– Obecnie wielu inwestorów detalicznych i innych inwestorów traktuje srebro jako bezpieczną inwestycję, co zwiększyło popyt i wsparło wzrost cen. Biorąc pod uwagę strukturalny deficyt podaży i silne sprzyjające warunki przemysłowe, myślę, że srebro może osiągnąć cenę 55 dol. za uncję w ciągu najbliższych sześciu miesięcy – uważa Zain Vawda, analityk MarketPulse by OANDA.
Analitycy Bank of America Corp. podnieśli swoją prognozę ceny srebra na koniec 2026 roku z około 44 dol. za uncję do 65 dol. za uncję, wskazując, że wzrostowi cen będzie sprzyjać luźniejsza polityka pieniężna banków centralnych i duże deficyty budżetowe.
Większość prognoz analityków dla srebra jest jednak dosyć konserwatywna. Mediana projekcji zebranych przez agencję Bloomberga wskazuje, że na koniec 2025 r. uncja tego kruszcu powinna kosztować 42,35 dol. Najbardziej optymistyczna prognoza (autorstwa analityków Citigroup) mówi o 55 dol. za uncję. Mediana prognoz na koniec 2026 r. przewiduje 40,45 dol. za uncję. Najbardziej „bycza” z nich (autorstwa ekspertów Landesbank Baden-Wuerttemberg) wskazuje natomiast na 50 dol. za uncję.
W przypadku złota mamy również do czynienia z bardzo ostrożnymi prognozami analityków. Ich mediana sugeruje 3800 dol. za uncję tego kruszcu na koniec 2025 r. i 3745 dol. na koniec 2026 r. W pierwszym przypadku najbardziej śmiała prognoza (napisana przez analityków Societe Generale) przewiduje 4271 dol. za uncję, a w drugim najbardziej optymistyczna projekcja (również stworzona przez Societe Generale) sugeruje 5000 dol. za uncję kruszcu. Możliwe jednak, że w ślad za ostatnimi rekordami, będziemy mieć wkrótce falę rewizji prognoz zarówno dla złota, jak i dla srebra.
