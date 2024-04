Czy cena złota dojdzie do 3000 dolarów za uncję?

David Rosenberg, ekonomiczny guru będący głównym strategiem firmy Rosenberg Research & Associates, prognozuje natomiast, że cena złota może sięgnąć 3000 USD za uncję i że przyczyni się do tego chiński popyt na kruszec. Przypomina on, że w zeszłym roku Ludowy Bank Chin kupił 181 ton złota, ale stanowi ono zaledwie 4,3 proc. jego rezerw. Ma więc pole do mocnego zwiększenia jego zasobów. Gdyby Chiny chciały powiększyć udział złota w rezerwach o 1 pkt proc., to musiałyby go kupić 420 ton, czyli 11 proc. światowej produkcji. Jego zdaniem, dodatkowo do wzrostu popytu na kruszec może przyczynić się Fed. - Gdy Fed zacznie ciąć stopy, pomoże to zwiększyć popyt na kruszec.To wydarzenie może sprawić, że droga ku 3000 USD za uncję może stać się realna - twierdzi Rosenberg.