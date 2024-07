Złoto z historycznym rekordem. Ile cena może jeszcze wzrosnąć?

Cena złota sięgnęła w środę nad ranem rekordowo wysokiego poziomu 2482,42 USD za uncję. Później zeszła poniżej 2470 USD, ale i tak była o 6,5 proc wyższa niż miesiąc wcześniej i niemal 20 proc. wyższa niż na początku roku. W ostatnich dniach silnym impulsem do zwyżek były przede wszystkim oczekiwania inwestorów co do polityki Fedu. Rynek jest już pewien, że we wrześniu amerykański bank centralny dokona obniżki stóp i zakłada, że cięcia mogą być głębsze, niż się wcześniej spodziewano. Nadzieje związane z luzowaniem polityki pieniężnej w USA mogą nadal być paliwem do zwyżek cen kruszcu.

Reklama

Czytaj więcej Kruszce Małe sztabki i złote monety królują w rosnących zakupach Polaków Maj był najlepszym miesiącem sprzedaży w Mennicy Skarbowej od 12 miesięcy. Rosnący popyt odnotował również Goldenmark: sprzedaż wzrosła o ponad 10 proc. Tavex obserwuje poprawę dynamiki od kwietnia i spodziewa się dalszych wzrostów.

- Wzrost wartości złota wspiera zarówno otoczenie makroekonomiczne, jak i wysokie napięcia geopolityczne na świecie. Rajd na złocie napędzany jest głównie przez rynkowy popyt na bezpieczne aktywa. Napięcia na Bliskim Wschodzie, wojna w Ukrainie oraz liczne mniejsze konflikty, a także rosnące napięcie między Chinami a Europą i USA, przyczyniają się do wzrostu cen złota. Dodatkowo, wzrost cen morskiego frachtu wpływa na rynek. Część rynku uważa, że wzrost popularności Donalda Trumpa w wyścigu o Biały Dom może również sprzyjać notowaniom złota, które od dawna uznawane jest za bezpieczną przystań w trudnych czasach — twierdzi Paweł Majtkowski, analityk eToro.

Popyt na kruszec napędzają na rynku zarówno banki centralne (które w 2022 i 2023 r. kupowały łącznie po 1000 ton złota rocznie) jak i nabywcy biżuterii oraz inwestorzy detaliczni, wśród których mocno wyróżniają się Chińczycy oraz mieszkańcy Indii.

Złoto. Ile może jeszcze zdrożeć?

- Fundamenty wyraźnie się zmieniły na tyle, by inwestorzy mieli więcej powodów do zmiany wagi złota w ich portfelach. To sprawiło również, że fundusze wrażliwe na zmiany cen zaczęły ścigać szczyt cenowy. Szerokie pozycjonowanie oraz nastroje będące wciąż dalekie od ekstremalnej gorączki sprawiają, że wkrótce może zostać przetestowany poziom 2500 USD za uncję - wskazuje Chris Weston, szef działu analiz w Pepperstone Group.