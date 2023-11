Dwie trzecie Polaków chce skorzystać z Black Friday i Cyber Monday

Przeciętnie może to być 1000 zł (214 euro), podczas gdy w Europie ta kwota wyniesie średnio 1200 zł (244 euro). Względem 2022 roku stanowi to wzrost o 5 proc. w Polsce oraz 8 proc. w Europie. I choć wzrosty są niższe od odczytów inflacyjnych, zainteresowanie Black Friday w Polsce wzrasta z roku na rok i zbliża się do średniej europejskiej.

Na tle innych państw europejskich Polacy wyróżniają się dużym stopniem świadomości i potrafią ocenić czy rzeczywiście spotykają się z atrakcyjną ofertą. Są bardziej odporni na szał zakupowy niż mieszkańcy Europy Zachodniej, głównie z uwagi na przyzwyczajenie do regularnych akcji promocyjnych odbywających się przez cały rok.

Chociaż większość Polaków jest gotowa wydać więcej niż zakładała, to równolegle, z wyprzedzeniem planują co i gdzie kupić. Jednocześnie ok. 40 proc. Polaków deklaruje konieczność oszczędzania ze względu na mniejsze zasoby gotówkowe, co wpłynie na wyniki tegorocznego Black Friday.

W tym kontekście warto pamiętać o obowiązującej Dyrektywie Omnibus, zgodnie z którą przedsiębiorca w każdym przypadku obniżenia ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżce powinien uwidocznić informację o najniższej cenie w ostatnich 30 dniach.