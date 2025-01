Niemal 83 mld zł Polacy przeznaczyli na zakup obligacji oszczędnościowych w 2024 r. – podało Ministerstwo Finansów w czwartek. To absolutny rekord – niemal dwa razy więcej niż w 2023 r. (wówczas było to 48,7 mld zł) i o 45 proc. więcej niż dotychczas najwyższa wartość – w 2022 r. (czyli 57,1 mld zł).

– Rok 2024 był zdecydowanie rokiem detalicznych obligacji skarbowych. Poziom zaufania do naszych produktów jako bezpiecznego sposobu pomnażania oszczędności przełożył się wprost na wielkość zakupów – skomentował Jurand Drop, wiceminister finansów.

Jaka podaż obligacji detalicznych w 2025 r.

Pytanie jednak, co się może dziać na tym rynku w 2025 roku? Czy uda się pobić ubiegłoroczny rekord, czy oferta Ministerstwa Finansów będzie równie atrakcyjna?

Jeśli chodzi o samą podaż, to z uzasadnienia do ustawy budżetowej na ten rok wynika, że resort finansów chciałby rzucić na rynek obligacje detaliczne o wartości nawet 74 mld zł. To gigantyczna kwota (dla porównania w 2024 r. plany MF opiewały na ok. 41 mld zł), ale też i potrzeby pożyczkowe budżetu państwa są rekordowo wysokie (ponad 550 mld zł).