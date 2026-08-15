Polacy na koniec I kwartału 2026 r. posiadali w gotówce 456 mld 369 mln zł, co stanowiło 11,1 proc. wszystkich aktywów finansowych gospodarstw domowych – wynika z danych Polskiego Funduszu Rozwoju. Czyni to gotówkę drugim (po depozytach bieżących) największym składnikiem oszczędności Polaków.

Reklama Reklama

Poziom gotówki zwiększył się w ujęciu kwartalnym o 2,9 proc., a w porównaniu do analogicznego kwartału rok wcześniej zgromadziliśmy o 16,2 proc. gotówki więcej.

Polacy kochają gotówkę jak mało kto w Unii Europejskiej

Pod względem wartości gotówki w relacji do PKB na tle innych państw Unii Europejskiej, Polska jest na trzecim miejscu z udziałem wynoszącym 11,5 proc. Wyprzedzają nas Słowenia – 11,7 proc. i Niemcy z 11,6 proc. udziałem. Za nami są Włochy i Węgry z odpowiednio 8,8 proc. i 8,7 proc. Średnia unijna wynosi 4,7 proc. PKB.

Najmniej gotówki jako procent PKB na koniec pierwszego kwartału 2026 r. mieli Szwedzi – 0,7 proc., Grecy – 0,1 proc. i mieszkańcy Cypru – 0,1 proc.

Z danych PFR wynika, że wartość aktywów finansowych ogółem gospodarstw domowych wyniosła na koniec pierwszego kwartału br. 4 bln 102 mld 156 mln zł, co było najwyższą kwotą w historii dostępnych danych. Polacy najchętniej trzymają oszczędności na kontach, gdzie zgromadzili 1 bln 80 mld 276 mln zł, i w gotówce.