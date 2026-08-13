Ustawa o OKI ma na celu realizację jednego z priorytetów obecnego rządu, czyli rozwoju krajowego rynku kapitałowego. Zgodnie z ustawą OKI miałyby wejść w życie 1 stycznia 2027 r. Aktywa inwestycyjne denominowane w złotych (np. akcje i jednostki funduszy inwestycyjnych) miałyby być zwolnione z tzw. podatku Belki do kwoty 100 tys. zł. Z kolei aktywa o charakterze oszczędnościowym (np. obligacje i lokaty) - do 25 tys. zł.

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W ciągu pierwszych trzech lat OKI może założyć 2,1 mln klientów

Z przedstawionego raportu Biura Maklerskiego PKO wynika, że w pierwszym roku funkcjonowania OKI może otworzyć 800 tys. osób, a w kolejnym liczba kont może się podwoić do 1,6 mln. Po trzech latach liczba kont może wynieść 2,1 mln a po 5 – 2,8 mln.

Według prognoz BM PKO w 2027 r. przepływy do OKI mogą wynieść 24 mld zł, rok później może to być 39 mld zł i niewiele mniej, bo 38,4 mld zł – w roku 2029. Łączna wartość aktywów, które zostaną zgromadzone na OKI w ciągu trzech lat może wynieść ponad 100 mld zł a po 5 latach – ponad 200 mld zł.

Z raportu wynika, że analitycy BM PKO BP spodziewają się, że na początku środki trafiające na OKI będą pochodzić z innych sposobów oszczędzania, np. z lokat w bankach, które nie korzystają z preferencji podatkowych. Poza tym o ile na początku posiadacze OKI będą wybierać bezpieczne inwestycje, takie jak obligacje, to z czasem będą coraz więcej inwestować w akcje. To zaś sprawi – jak podano w raporcie – że „OKI w połączeniu z innymi produktami regularnego oszczędzania będą wspierać rozpoczęty już trend napływu lokalnych środków do akcji polskich”.

Zgodnie z ustawą osobiste konto inwestycyjne będzie umożliwiać inwestowanie w różnego rodzaju aktywa finansowe (w tym obligacje, akcje i fundusze inwestycyjne, z wyłączeniem instrumentów pochodnych). W ramach OKI inwestycje w obligacje oszczędnościowe i lokaty będą zwolnione z podatku do kwoty 25 tys. zł, a inwestycje w akcje, jednostki funduszy inwestycyjnych czy obligacje inne niż strukturyzowane i oszczędnościowe – do 100 tys. zł. Powyżej tych kwot środki zgromadzone na OKI będą zwolnione z podatku liczonego od ich wartości, którego stawka będzie wynosić 19 proc. wartości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej 31 października roku poprzedzającego rok podatkowy, z zastrzeżeniem, że stawka ta nie może być niższa niż 0,1 proc.

W pierwszym roku działania OKI, a więc w roku 2027 – stawka podatku od aktywów ma wynieść 0,85 proc.