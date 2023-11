W łącznej liczbie sprzedanych hipotek w III kwartale, BK2% stanowił ok. 36 proc. (to 14 677 umów). Przy czym w samym lipcu, gdy program Pierwsze Mieszkania dopiero ruszył, było to 12 proc., w sierpniu – 36 proc., a we wrześniu – niemal 50 proc.

- Trudno się dziwić tak wysokiej popularności przedwyborczego programu mieszkaniowego, w którym budżet pokrywa około 70 proc. kosztów odsetek. Przy obecnym poziomie stóp procentowych kredytów mieszkaniowych beneficjent programu, który sięgnie po kredyt w wysokości 600 tys. złotych, może liczyć na dopłatę z budżetu państwa w wysokości ponad 30 tys. złotych tylko w pierwszym roku. A dopłaty przysługują przez pierwszych 10 lat spłaty kredytu – oceniają eksperci AMRON-SARFiN.

Nawet 65 tys. BK2% w tym roku

Jacek Furga ocenia też, że ogromne zainteresowanie BK25 w drugiej połowie 2023 roku sprawiło, że na koniec tego roku można prognozować wyniki akcji kredytowej na poziomie przekraczającym fatalne wyniki roku 2022. - Liczba kredytów może przekroczyć poziom 160 tys. nowych kredytów, z czego ok. 65 tys. to „kredyt 2 proc.”, wobec 126 tys. umów w 2022 r. – mówił Furga na konferencji prasowej. - Natomiast łączna wartość kredytów udzielonych w roku 2023 może wynieść nawet 60-62 mld zł w porównaniu do 43 mld zł 2022 r. – ocenił Jacek Furga.