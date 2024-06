Podobna sytuacja jest na Malcie (aż 77 proc.), w Portugalii (64 proc.), w Grecji (62 proc.) i na Cyprze (59 proc.) – wynika z badania „Study on the payment attitudes of consumers in the euro area” (SPACE) 2. Dla porównania w Polsce już tylko 36 proc. respondentów dokonując zakupu w lokalach handlowo-usługowych wybiera gotówkę (badania firmy Tavex z 2023 roku).

Jak zabezpieczyć pieniądze w trakcie zagranicznej podróży? Na co uważać i jakich sytuacji się wystrzegać?

Oczywiście, jeśli decydujemy się na przywiezienie z kraju gotówki, trzeba jej odpowiednio strzec. Nigdy nie wolno nosić wszystkich banknotów w jednym miejscu, postarać się o jak najniższe nominały. Większe kwoty warto zostawić w hotelowym sejfie, bądź w bezpiecznym miejscu w wynajmowanym apartamencie/pokoju.

Czytaj więcej Biznes Polacy ruszają na wakacje. Ile chcą wydać? Dokąd pojadą? Większość z nas planuje wakacyjny wyjazd, najczęściej do krajowych kurortów. Ale około 14 proc. zostanie w domu, zwykle z przyczyn finansowych – wynika z badań ZBP „Wakacyjny Portfel Polaków 2024 – czy stać nas na relaks?”

A jeśli jesteśmy zmuszeni do wypłacenia gotówki z bankomatu, róbmy to w bezpiecznym miejscu. Większe hotele zazwyczaj mają bankomaty w swoich placówkach. Bezpiecznie jest oczywiście także wypłacanie pieniędzy w banku, zwłaszcza wewnątrz placówki.

Bardzo nierozsądne będzie ostentacyjne pokazywanie „jak jesteśmy bogaci”, czyli publiczne liczenie pieniędzy. Turyści, zwłaszcza w wielkich miastach, bądź w pobliżu najważniejszych atrakcji, są zazwyczaj wnikliwie obserwowani, zwłaszcza przez kieszonkowców, którzy mają niestety mnóstwo sposobów, aby w sezonie zarobić na „chude” miesiące.