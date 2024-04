Co do zasady, preferencyjne kredyty mają służyć na zakup pierwszego mieszkania, wyjątkiem są rodziny z trójką dzieci lub więcej, które będą mogły przeprowadzić się do kolejnego lokum. Z kolei dla singli obowiązywać ma limit wieku – tj. 35 lat.

Kryterium dochodowe „mieszkania na start” 2024

W celu zapewnienia lepszego adresowania wsparcia w ramach kredytów mieszkaniowych #naStart wprowadzone zostaną limity maksymalnych dochodów gospodarstwa domowego. Limity te, liczone jako średni dochód (w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych) osiągnięty przez członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy w roku poprzedzającym złożenie wniosku o kredyt, mają zależeć od wielkości gospodarstwa domowego. I tak:

w przypadku 1-osobowego gospodarstwa domowego limit ten wynosić ma 7 tys. zł na miesiąc

w przypadku 2-osobowego gospodarstwa domowego ma to być 13 tys. zł,