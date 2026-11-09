Z tego artykułu dowiesz się: Kiedy polisa na życie zapewnia ochronę w przypadku zamachu terrorystycznego.

Na jakie kluczowe wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela warto zwrócić uwagę w umowie.

Jakie formy wsparcia w związku z zamachem w Krakowie uruchomiło PZU.

Jak działa finansowana z Funduszu Sprawiedliwości infolinia dla pokrzywdzonych w przestępstwach.

W sobotnim zamachu terrorystycznym w Krakowie zginęło sześć osób, kilkanaście zostało rannych. Najprawdopodobniej ofiarami napastnika padli także członkowie jego najbliższej rodziny. To pierwszy przypadek użycia broni palnej na taką skalę w naszym kraju. A ofiar i poszkodowanych mogło być znacznie więcej. Dalszemu rozlewowi krwi zapobiegła bohaterska akcja policjantów.

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Eksperci od bezpieczeństwa od dawna ostrzegają przed wysokim zagrożeniem tego typu zdarzeń. Mieliśmy z nimi do czynienia już w innych krajach europejskich. Zamachowcy nie zawsze używali przy tym broni palnej. Do ataków na osoby postronne wykorzystywali ładunki wybuchowe, pojazdy, noże. Poszkodowanym i rodzinom ofiar obok lekarzy i służb medycznych, służb bezpieczeństwa, policji, z pomocą mogą przyjść też ubezpieczyciele. O to, jak w takich przypadkach działają polisy na życie, zapytaliśmy Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU).

Tak po zamachu działa ubezpieczenie na życie

– Możliwość uzyskania świadczenia z tytułu polisy na życie w związku z zamachem terrorystycznym lub incydentem o charakterze terrorystycznym zależy od zakresu ochrony przewidzianego w danej umowie ubezpieczenia – poinformowała nas PIU po dość długich uzgodnieniach z zakładami ubezpieczeń. – W przypadku umowy głównej, obejmującej ryzyko śmierci ubezpieczonego, na polskim rynku dostępne są produkty, w których ochrona obejmuje również zgon będący następstwem zamachu terrorystycznego. Oznacza to, że jeśli ubezpieczony zginie jako ofiara takiego zdarzenia, świadczenie otrzymają osoby uposażone, czyli wskazane przez niego w polisie – dodała.

Izba zaznaczyła też, że polisa na życie może być rozszerzona o umowy dodatkowe, obejmujące m.in. trwały uszczerbek na zdrowiu, następstwa nieszczęśliwych wypadków czy pobyt w szpitalu. – W takich przypadkach możliwość uzyskania świadczenia w związku ze zdarzeniem o charakterze terrorystycznym zależy od zakresu ochrony określonego dla danego rozszerzenia – wskazała PIU.

Zwróciła ponadto uwagę, że warto pamiętać, iż zakres ochrony może przewidywać wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. – Niektóre umowy mogą wyłączać odpowiedzialność za zdarzenia związane z czynnym udziałem ubezpieczonego w aktach terroru. Ograniczenie to nie oznacza jednak wyłączenia ochrony w przypadku osób, które stały się ofiarami zamachu terrorystycznego. W takich sytuacjach decydujące znaczenie mają zapisy konkretnej umowy ubezpieczenia i okoliczności zdarzenia – wyjaśnia Polska Izba Ubezpieczeń.

I dodaje, że szczegółowe warunki ochrony, w tym katalog wyłączeń odpowiedzialności, określają ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) właściwe dla danego ubezpieczenia.

Eksperci ubezpieczeniowi zawsze zalecają uważne przeczytanie OWU przed podpisaniem umowy o zakupie polisy, nie tylko tej na życie. Ważną częścią tego dokumentu są wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za ewentualne powstałe szkody.

Wsparcie psychologa z PZU

Tymczasem PZU Zdrowie poinformowało o uruchomieniu specjalnej infolinii ze wsparciem psychologicznym. - W związku z tragicznymi wydarzeniami w centrum Krakowa PZU Zdrowie uruchomiło specjalną infolinię wsparcia psychologicznego dla osób poszkodowanych, świadków zdarzenia oraz ich bliskich – poinformowała spółka na swojej stronie internetowej.

PZU Zdrowie informuje, że pod numerem 22 735 39 44 można uzyskać profesjonalną pomoc psychologiczną i wsparcie w radzeniu sobie z emocjami związanymi z tym trudnym doświadczeniem. Infolinia działa w godzinach od 9 do 18.

Dodatkowo Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy ul. Prądnickiej 20A w Krakowie uruchomiło dyżur psychologiczny dla rodzin policjantów oraz osób poszkodowanych i ich bliskich. Od poniedziałku 9 listopada, psycholog jest tam dostępny w godz. 9:00–20:00. – Osoby potrzebujące pomocy będą mogły na miejscu porozmawiać ze specjalistą i uzyskać profesjonalne wsparcie psychologiczne – informuje ubezpieczyciel. – W tych trudnych chwilach pozostajemy myślami z rodzinami i bliskimi ofiar, osobami poszkodowanymi, ich rodzinami oraz wszystkimi, których dotknęły tragiczne wydarzenia w Krakowie – napisał na swojej stronie internetowej.

Rząd ma nową infolinię dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

O to, czy planowane są też jakieś specjalne działania i wsparcie finansowe poszkodowanych i członków rodzin ofiar zamachowca z Krakowa, zapytaliśmy też Biuro Informacyjne Rządu. Do chwili zakończenia pracy nad tym tekstem nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości czytamy jednak, że 1 września 2026 r. rozpoczęła działalność ogólnopolska Linia Pomocy Pokrzywdzonym. Pod bezpłatnym numerem 116 006 osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie oraz ich bliscy mogą przez całą dobę uzyskać anonimowe i profesjonalne wsparcie.

– Numer 116 006 jest wspólnym, ogólnoeuropejskim numerem przeznaczonym dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Po ponad 10 latach przerwy ponownie funkcjonuje w Polsce jako bezpłatny i łatwo dostępny punkt pierwszego kontaktu dla osób potrzebujących pomocy – informuje resort sprawiedliwości.

Osoby przebywające poza granicami Polski mogą skontaktować się z Linią Pomocy Pokrzywdzonym pod numerem +48 222 309 900. Linia działa przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, również w dni ustawowo wolne od pracy. Jej operatorem jest Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie, wyłoniona w otwartym konkursie ofert.

Za pośrednictwem infolinii można uzyskać w szczególności wsparcie psychologiczne, wsparcie i porady prawne, informacje o przysługujących prawach, informacje o dostępnych formach pomocy, dane najbliższych ośrodków udzielających specjalistycznego wsparcia. Z pomocy mogą korzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie przestępstw oraz ich bliscy. Kontakt z Linią jest anonimowy i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia przestępstwa. Infolinia jest elementem Sieci Pomocy Pokrzywdzonym finansowanej z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.