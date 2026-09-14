Najniższe wypłacane w kraju emerytury są natomiast groszowe. W woj. dolnośląskim i lubelskim są osoby, które otrzymują co miesiąc zaledwie 2 grosze – przekazał ZUS.

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Od 2 groszy do ponad 54 tys. zł emerytury miesięcznie

W polskim systemie prawo do emerytury ma każdy, kto przepracował choćby jeden dzień. Jednak aby otrzymać najniższą gwarantowaną emeryturę, która wynosi 1978,49 zł, trzeba mieć 20 lat stażu pracy w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

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„Aby otrzymywać od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych, trzeba opłacać nie tylko wysokie składki, ale także mieć długi staż pracy” – zwraca uwagę ZUS. Na rekordowo wysokie emerytury składają się bowiem trzy czynniki: dodatkowe składki, waloryzacja kapitału oraz krótszy okres prognozowanych wypłat – wyjaśnił Zakład.

Przekazane dane obejmują czerwiec 2026 roku.