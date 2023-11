Sezon świąteczny w sklepach się rozkręca. Ale najlepszy prezent to... pieniądze

Choć sezon świąteczny to dla sklepów żniwa i kojarzy się z najbardziej rodzinnym czasem w roku to coraz więcej Polaków marzy o tym, by spędzić Święta mniej tradycyjnie, z dala od domu. W badaniu IBRiS 26 proc. deklaruje, że chciałoby wyjechać wówczas do ciepłych krajów lub w góry np. na snowboard.

Mimo to 64 proc. Polaków ubiegłoroczne Święta Bożego Narodzenia spędziło tradycyjnie w domu, w otoczeniu rodziny. W tym roku o świętach w dużym gronie rodzinnym marzy z kolei tylko 30 proc. badanych.

Sezon to jednocześnie zakupy, zwłaszcza prezentów. 75 proc. respondentów zamierza wręczyć swoim bliskim upominek. Polacy planują w tym roku przeznaczyć na prezenty średnio 650 zł, w tym 24 proc. chce przeznaczyć na ten cel od 251 zł do 500 zł, a 21 proc. od 501 zł do 1000 zł.

Prawie jedna trzecia Polaków zamierza kupić prezenty na promocjach

Inflacja ma niemały wpływ na wydatki, jakie planujemy przeznaczyć na prezenty i Święta. 31 proc. badanych twierdzi, że będzie szukało promocji i okazji zakupowych, a 21 proc. zacznie wcześniej szukać prezentów, by móc je kupić w niższej cenie. Idealnym sposobem na oszczędne zakupy jest oczywiście czas promocji i 19 proc. Polaków decyduje się na zakup podarunków w okresie Black Friday.