Rada Ministrów przyjęła w piątek projekt zmiany ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, czyli rządowego programu Pierwsze Mieszkania i oferty „bezpiecznego kredytu 2 proc.”. Zgodnie z tą propozycją, kwota z budżetu państwa przeznaczona na dopłaty do BK2% ma wzrosnąć z ok. 11,3 mld zł obecnie do niemal 16,1 mld zł w latach 2024-2032.

Reklama

Wyższe limity finansowania "bezpiecznego kredytu 2 proc."

„Rząd chce zwiększyć pomoc Polakom w nabyciu lub budowie pierwszego własnego mieszkania albo domu jednorodzinnego” – czytamy w komunikacie. Chodzi o to, że program cieszy się tak dużą popularnością, że limit dopłat z budżetu przewidziany na 2024 r. może wyczerpać się już na początku roku.

Rząd proponuje więc, by maksymalny limit finansowania z budżetu państwa w 2024 r. wynosił 1,8 mld zł wobec 0,94 mld zł obecnie. Limit na 2025 r. miałby wzrosnąć do 1,76 mld zł z 1,1 mld zł, w 2026 r. – do 2,1 mld zł z 1,4 mld zł, w 2027 r. – do 2,43 mld zł z 1,72 mld zł, itp.

Łącznie w latach 2024-2032 daje to kwotę niemal 16,1 mld zł. W porównaniu do aktualnie obowiązujących zapisów ustawowych, limit jest większy o blisko 4,8 mld zł – wylicza rząd.