Saudyjskie inwestycje. Inspiracja dla oszustów, pułapka dla łatwowiernych

Sfinansujemy twoje projekty

„Pan Youssuf Ahmed” z saudyjskiego funduszu inwestycyjnego „financier.com”— jak się przedstawia i który od roku 2020 oszukał już kilka łatwowiernych osób, proponuje wspólne przedsięwzięcia warte miliardy dolarów. Mało tego chciałby również upoważnić chętnych do wspólnego poszukiwania projektów. Za każdego chętnego (czyli naiwnego) oferuje 1 proc. od wartości transakcji.

„Drogi: d.walewska — pisze— Kontaktuję się z Tobą, aby dowiedzieć się, czy Ty lub Twoja firma potrzebujecie środków finansowych na swój projekt lub firmę? Poszukujemy partnerów do bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dowolnym z poniższych sektorów i jesteśmy gotowi zapewnić finansowanie do 10 miliardów dolarów korporacjom, spółkom, branżom i przedsiębiorcom posiadającym dochodowe pomysły biznesowe i projekty inwestycyjne, które mogą wygenerować wymagane ROI, abyś mógł czerpać z tej możliwości. Obecnie zapewniamy fundusze w dowolnym z sektorów wymienionych poniżej. Energia i energia, budownictwo, rolnictwo, przejęcia, opieka zdrowotna lub szpitale, nieruchomości, ropa i gaz IT, technologia, transport, górnictwo, transport i produkcja morska, edukacja, hotele, itp. Chętnie sfinansujemy Twoje projekty. Opracowaliśmy nową metodę finansowania, dzięki której otrzymanie środków od naszych klientów nie trwa dłużej. Jeśli poważnie realizujesz bezpośrednie inwestycje zagraniczne lub spółkę joint venture dla swoich projektów w którymkolwiek z powyższych sektorów, szukasz pożyczki na rozwój swojej firmy lub szukasz środków na sfinansowanie swojej firmy lub projektu? Jesteśmy gotowi sfinansować Twój biznes i chcielibyśmy, abyś przedstawił nam kompleksowy biznesplan dla naszego zespołu eksperci ds. inwestycji do przeglądu. Możesz także zostać naszym brokerem i otrzymać 1% prowizji od każdej pomyślnie zamkniętej pożyczki, która może pochodzić od Ciebie. Czekam na Twoją odpowiedź za pośrednictwem poczty elektronicznej:yousefahmedalgosaibi@financier.com Z poważaniem, Pan Yousef Ahmed Arabia Saudyjska

Zainwestuj wspólnie z księciem

Najsłynniejszym oszustem podającym się za Saudyjczyka był Kolumbijczyk Anthony Gignac , który w wieku lat 6. przeprowadził się do Michigan w USA. Swoją karierę oszusta rozpoczął w 2017 roku przedstawiają się jako członek rodziny królewskiej, książę Khalid Bin Al-Saud. On nie nabierał wdów zdesperowanych, aby ułożyć sobie życie z amerykańskim żołnierzem, czy wdowców, zainteresowanych poznaniem amerykańskiej żołnierki. Tak, jak „Pan Yousef Ahmed” chciał wspólnie inwestować. Gotów był także przekazać wspólnikom swój „znaczący” pakiet akcji Saudi Aramco, zanim jeszcze naftowy gigant w 2019 roku wszedł na giełdę.

Żeby uwiarygodnić swoje propozycje wrzucał do sieci zdjęcia z luksusowych nabrzeży na tle jachtów, czy wielkich posiadłości, których czasami rzeczywiście był właścicielem. Jeździł jedynie Bentleyami i Rolls Royce, ewentualnie latem przesiadał się na Ferrari California za 200 tys. dol. Rzeczywiście był bogaty, bo zdołał naciągnąć łatwowiernych na 8 mln dolarów, z których finansował wystawny styl życia.

Funkcjonował tak przez dwa lata, nabrał nawet dewelopera z Florydy, z których był gotowy zbudować hotel za 400 mln dol. W marcu 2019 dopadło go FBI. Dwa miesiące później został osądzony i spędzi w więzieniu 18 lat.