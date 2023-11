Wielka aukcja zabytkowych książek. Mogą tylko podrożeć

Franciszek Kurcyusz napisał „Przepisy dyetetyczne czyli reguły zachowania się w czerstwym zdrowiu y przedłużenia życia”. Dwutomową książkę wydano w Warszawie w latach 1785-1786 (cena wywoławcza 4 tys. zł). To jeden z pierwszych wydanych po polsku poradników zdrowego stylu życia. Autor był nadwornym lekarzem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dzieło zawiera rozdziały poświęcone m.in. właściwej diecie, znaczeniu snu i odpoczynku, gimnastyce, ruchowi (jazda konna, spacery, polowanie, taniec).

W ofercie Lamusa są też druki i pamiątki patriotyczne związane z powstaniem styczniowym, pochodzą z kolekcji Lecha Golińskiego.

Na tysiąc złotych wyceniono fotografię portretową Józefa Piłsudskiego. Marszałek pozuje w mundurze legionowym, z szablą oficerską. Zdjęcie wykonano w firmie Antoniego Gürtlera w Warszawie przy ul. Nowy Świat 49. Zdjęcie naklejone jest na karton firmowy, na którym odciśnięto suchy tłok.

Charakter polskiego rynku bibliofilskiego

Krajowy rynek bibliofilski radykalnie się zmienił, odbywają się tylko aukcje online. Jeszcze dwa lata temu organizowano w kraju ok. 12 aukcji bibliofilskich rocznie. Były to aukcje stacjonarne. Natomiast do początku listopada tego roku odbyło już ok. 155 aukcji książek, głównie w serwisie OneBid. Do końca roku zaplanowano jeszcze kilkanaście. Dane te zebrał Paweł Podniesiński, ekspert rynku antykwarycznego.

Przybyło sprzedawców, niestety nie przybyło towaru. Przez to szokująco spadła jakość oferty na bibliofilskich aukcjach. Nie ma czym handlować. Oferowane są przede wszystkim powojenne wydania. Antykwariat Lamus jako jeden z ostatnich dokonuje ostrej selekcji oferty, licytuje białe kruki.

Nie ma już dziś wystaw przed aukcjami, na których spotykali się kolekcjonerzy. Była to okazja do wymiany doświadczeń, forma edukacji. Można było poznać legendarnych bibliofilów, na przykład na stacjonarne aukcje Lamusa przychodził Marek Potocki.