Drożeją monety z dobrym rodowodem

Informuje o tym „Indeks rynku polskich banknotów kolekcjonerskich 2018–2024”. Ten wszechstronny raport opracował Michał Janik i ogłosił ostatnio w internecie. Autor ocenia handel dawnymi banknotami jako „dojrzały rynek inwestycji alternatywnych”. Na tym rynku w ostatnich latach panuje wielki popyt i wysokie stabilne ceny.

O doskonałej kondycji rynku banknotów świadczy noworoczna aukcja Marciniaka. Rekordowo kupiono nawet historyczne ciekawostki. Do 29 tys. zł wylicytowano banknot z 1965 roku o nominale 1000 zł. To projekt Andrzeja Heidricha, który nie wszedł do obiegu. Do 8,5 tys. zł wylicytowano 100 dolarów emitowanych przez Bank Pekao. Opłaca się wiedzieć, że bony dewizowe o wysokich nominałach poszukiwane są na aukcjach. Może poniewierają się w naszej domowej szufladzie?

Sensację w ofercie Marciniaka budzi unikatowa pamiątka patriotyczna. To srebrny kubek ozdobiony monetami z powstania listopadowego. Kubek ma odkręcany spód, gdzie jest skrytka na ziemię z Polski. Takie pamiątki zabierali ze sobą emigranci popowstaniowi.

Będą licytowane zabytkowe medale o muzealnej wartości. Jest poszukiwana efektowna srebrna moneta z Kopernikiem, zaprojektowana przez legendarnego artystę Stanisława Szukalskiego. Monetę wybito w 1925 roku w nakładzie 100 sztuk, ma względnie wysoką cenę wywoławczą 54 tys. zł. Przed pandemią taka moneta osiągała cenę ok. 30 tys. zł. Dziś kupowana jest za ok. 80 tys. zł.

Zagrożeniem są falsyfikaty oferowane zwykle przez przypadkowych, anonimowych sprzedawców. Przy pomocy technologii komputerowych wytwarzane są doskonałe podróbki drogich królewskich monet. Sprzedawane są dyskretnie. Nabywca ma wrażenie, że sprzedawca nie wie, jaki skarb sprzedaje. Czy w dobie powszechnej dostępności internetu okazyjne zakupy są możliwe?