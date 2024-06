Duża awaria w Alior Banku. Klienci mają problemy ze stroną internetową i aplikacją

Przeproszono jednocześnie klientów za niedogodności.

Popołudniu Alior zaktualizował wpis, przyznając, że awaria w dalszym ciągu nie została usunięta. „Pracujemy nadal nad przywróceniem działania bankowości” – czytamy.

Bank jednocześnie ostrzegł klientów, by uważali na przestępców, którzy mogą wykorzystać sytuację i na przykład wysyłać wiadomości nakłaniające do podawania danych lub logowania się na fałszywe strony.

Niedawno, w nocy z soboty 25 maja na niedzielę 26 maja Alior prowadził prace techniczne, przez co klienci nie mieli wtedy dostępu do strony internetowej i aplikacji mobilnej.

Alior Bank działa w Polsce od 2008 roku. Największym akcjonariuszem banku jest Grupa PZU. W ubiegłym roku Alior wypracował rekordowe wyniki, osiągając zysk netto na poziomie 2,03 mld zł – to wzrost o prawie 200 proc. rok do roku. Zarząd ogłosił wtedy, że wypłaci pierwszą w historii dywidendę w wysokości ok. 570 mln zł, co stanowi 28 proc. skonsolidowanego zysku netto za 2023 rok.