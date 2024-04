Od przeszło dekady w Indiach wzbiera „szafranowa fala”. Ma wpływ na... popyt na złoto

Trendy napompują popyt

Prognozując złotu świetlaną – nomen omen – przyszłość, musimy pamiętać, że już dziś populacja subkontynentu przekracza 1,4 mld ludzi. Według szacunków ONZ do końca dekady przebije symboliczny próg 1,5 mld, a w roku 2064 ma sięgać 1,7 mld. Trendowi demograficznemu towarzyszą inne zjawiska społeczno-gospodarcze, które będą wspierać „konsumpcję” złota.

Przede wszystkim, jak donosi indyjska stacja NDTV, tylko w ciągu ostatniego roku dochód narodowy per capita wzrósł o 6,3 proc., do poziomu 6951 dol. (dane ONZ-owskiego Human Development Index). Gabinet premiera Narendry Modiego oficjalnie wieszczy, że ma zamiar niemalże podwoić w kolejnych latach ten wskaźnik. Optymistyczni są też eksperci spoza subkontynentu. – Indie wykazywały znaczący postęp w ostatnich latach. Od 1990 r. oczekiwana długość życia wzrosła o 9,1 lat, oczekiwana długość okresu nauki w szkole wzrosła o 4,6 roku. Indyjski dochód per capita wzrósł o około 287 proc. – dowodziła przedstawicielka UNDP w Indiach, Caitlin Wiesen. Tak, na subkontynencie wciąż nie brakuje oszałamiającego ubóstwa, ale jego skala – czy to pod wpływem rządowych programów, czy też dobrej dla subkontynentu koniunktury – w jakimś stopniu maleje.

Jeszcze jeden „miękki” element prognoz dla popytu na kruszec to hinduski nacjonalizm: od przeszło dekady w Indiach wzbiera „szafranowa fala” – wzrost nastrojów nacjonalistycznych, który może źle wróżyć niehinduskim mniejszościom religijnym, ale przekłada się na stosunkowo niewielką laicyzację. O ile przez dobre pół wieku po uzyskaniu niepodległości w Indiach dosyć dynamicznie rozwijały się ruchy ateistyczne, które podważały zarówno system kastowy, jak i religię, z której kasty wyrosły – co przekładało się na odrzucanie tradycji, w tym tej „pozłacanej” – o tyle w ostatnich latach ten trend jest w odwrocie. Być może dzieje się tak za sprawą nieco większej inkluzywności: przynajmniej w sferze propagandowej system kastowy traci wcześniejsze znaczenie, wszakże sam premier Modi wywodzi się z najbiedniejszej części kasty kupieckiej (choć zapewne nie tak biednej, jak prezentują to jego partyjni koledzy, zabiegający o głosy najliczniejszej w kraju biedoty). Co finalnie oznacza, że nawet ci najbiedniejsi mogą – lub wkrótce będą mogli – pozwolić sobie choćby na tę symboliczną, jedną złotą bransoletę. Jaki to będzie miało wpływ na popyt na złoto w kolejnych dekadach, trudno sobie nawet wyobrazić.

Nie tylko subkontynent

A przecież Indie to zaledwie początek długiej listy umiłowania ludzkości do żółtego kruszcu. W Chinach kupuje go nie tylko bank centralny czy wielkie firmy: złotą bransoletkę – często ze znakiem zodiaku – kupuje się tam nowo narodzonym dzieciom, jako symboliczną inwestycję „na start”, mającą zapewnić powodzenie w życiu. Potem – na tyle, na ile kogoś stać – regularnie prezentuje się młodym Chińczykom coś złotego przy co bardziej znaczących okazjach.

Liczącym się graczem na tym rynku jest Turcja. Z historycznego punktu widzenia to właśnie w Azji Mniejszej najgorliwiej szukano sposobu na zdynamizowanie handlu poprzez wprowadzanie do obiegu złotych monet. Lokowanie zysków i oszczędności w złocie jest za Bosforem jednym z najważniejszych nawyków inwestycyjnych przeciętnego zjadacza chleba (czy pity). Dziś, w warunkach kilkudziesięcioprocentowej inflacji i przy 50-procentowych stopach, zakupy złota w Turcji trzymają się doskonale.