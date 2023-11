Inwestorzy chomikują kryptowaluty w oczekiwaniu na zyski

W latach 2017 – 2018 aż 59 proc. bitcoinów przeszło z rąk do rąk. W ubiegłym roku było to już tylko 30,12 proc. W przypadku Ethereum podaż spadła z 86 proc. kilka lat temu do 39,15 proc. obecnie. W przypadku bitcoina zaledwie 58,58 proc. jego podaży zmieniło właściciela w ciągu ostatnich trzech lat. W 2019 roku było to 73 proc. Posiadacze kryptowalut czekają na zyski. To widać w Turcji. Aż 66 proc. zapytanych o zdanie obywateli tego kraju przyznało, że zainwestowało w kryptowaluty ze względu na potencjał zysku. Binance Research wskazuje, że w ciągu zaledwie trzech ostatnich lat adopcja kryptowalutowych aktywów w Turcji wzrosła z 16 do 40 proc., z czego 27 proc. osób dołączyło w ciągu ostatniego roku. Dzięki temu Turcja zajmuje dziś 12. miejsce w globalnym indeksie przyswajania kryptowalut firmy Chainalysis. Ma też 4. miejsce na świecie pod względem wartości transakcji w kryptowalutach. Daje się wyprzedzić tylko Stanom Zjednoczonym, Indiom i Wielkiej Brytanii.

Reklama

Czytaj więcej Finanse Bitcoin najdroższy od półtora roku. Szykuje się wysyp nowych funduszy? Od dołka z 2022 r. bitcoin podwoił wartość, a we wtorek jego notowania chwilowo przekraczały 35 tys. dol. Zwyżki napędzają nadzieje, że dodatkowy popyt na bitcoina wygeneruje wejście na rynek ETF-ów opartych na spotowym kursie kryptowaluty.

Za to, że bitcoiny nie są już w tak dużym stopniu wystawiane na sprzedaż, odpowiada chęć zysku. Zbliża się Halving (będzie to zapewne kwiecień 2024), czyli zmniejszenie wydobycia, a to zapewnia niedobór bitcoina i uodparnia kryptowalutę na inflację. Ten moment daje też dużą szansę na zwiększenie wartości cyfrowych monet.

Trudno jednak oceniać, jaka to będzie cena i czy obecna sytuacja utrzyma się aż do kwietnia. – Kilka miesięcy na rynku krypto to wieczność – podkreśla Marcin Wituś, prezes Geco Capital OU, firmy zarządzającej funduszami alternatywnymi, w tym aktywami cyfrowymi. – Tu nie można się nudzić i wiele się jeszcze może być sytuacji, które wpłyną na wartość bitcoina.

Giełda kryptowalut Bittrex Global ogłosiła, że kończy działalność

Przykład z niemal ostatniej chwili. Duża giełda kryptowalut Bittrex Global ogłosiła, że kończy działalność. Zostanie zamknięta 4 grudnia 2023 r. o godzinie 19 czasu warszawskiego. – Po tym terminie klienci będą mogli wycofywać aktywa jedynie w ramach procesu likwidacji. Rozumiemy, że ta wiadomość może budzić obawy i pytania, dlatego chcemy zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby ułatwić sprawny i przejrzysty proces likwidacji w tym okresie – napisano w komunikacie.