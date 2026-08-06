Z tego artykułu dowiesz się: Na czym polega unikalny system zachęt finansowych i jak realnie przyspiesza on budowanie kapitału w PPK.

Jakie czynniki napędzają rekordowy wzrost popularności programu i w których sektorach partycypacja jest najwyższa.

Jaka kluczowa zmiana w dopłatach od państwa jest postulowana i co może stanąć na drodze jej wdrożenia.

Do 14 sierpnia blisko 163 tys. uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych otrzyma na swoje rachunki PPK wpłaty powitalne o łącznej wartości 40,7 mln zł. Środki trafią do osób, które przystąpiły do programu i w drugim kwartale 2026 r. spełniły warunki określone w ustawie o PPK.

Reklama Reklama

Wpłata powitalna i dopłaty państwa do PPK

Wpłata powitalna w wysokości 250 zł jest jednym z elementów systemu zachęt finansowych w PPK. I jedną z przewag tego programu nad innymi formami długoterminowego oszczędzania. Oprócz środków wpłacanych przez uczestników PPK, a także przez ich pracodawców, otrzymują oni również dopłaty finansowane przez państwo, co sprawia, że oszczędności zgromadzone w PPK rosną szybciej niż w przypadku samodzielnego odkładania tych samych kwot.

Czytaj więcej Emerytura PPK zarabiają więcej od tradycyjnych funduszy Dość prosta strategia po latach procentuje. Najmocniejsze pracownicze plany kapitałowe notują już ponad 100 proc. zysków w ostatnich kilku latach....

Aby otrzymać wpłatę powitalną, należy być uczestnikiem PPK przez co najmniej trzy pełne miesiące kalendarzowe. Uczestnik musi też dokonać co najmniej trzech wpłat podstawowych na swoje konto w tym programie.

– Wpłata powitalna to pierwszy, bardzo konkretny zysk, jaki otrzymują osoby rozpoczynające oszczędzanie w PPK. Program jest unikatowy, ponieważ do każdej złotówki odkładanej przez uczestnika dokładają się zarówno pracodawca, jak i państwo. Dzięki temu już od pierwszych miesięcy oszczędzania uczestnicy budują kapitał znacznie szybciej niż gdyby oszczędzali samodzielnie. Dane pokazują, że osoby oszczędzające w PPK od początku funkcjonowania programu mają dziś na swoich rachunkach średnio od 145 do 228 proc. więcej środków, niż same wpłaciły – mówi Marta Damm-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK. – To najlepszy dowód na to, że warto dać sobie szansę i oszczędzać w programie. Zachęcam wszystkich pracowników, którzy jeszcze nie uczestniczą w PPK, aby bliżej przyjrzeli się korzyściom płynącym z tego rozwiązania i wykorzystali możliwość budowania własnego bezpieczeństwa finansowego na przyszłość – dodaje.

Wpłaty powitalne to dowód na to, że PPK rosną, że rośnie liczba ich uczestników. Z danych PFR Portal PPK wynika, że w pierwszym kwartale łączna wartość wpłat powitalnych od państwa sięgnęła 30,9 mln zł. Otrzymało je 123,7 tys. uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych. We wcześniejszych kwartałach łączna wartość wpłat była niższa. I tak w czwartym kwartale zeszłego roku było to 26 mln zł, w trzecim 23,9 mln zł, w drugim 29,8 mln zł, a w pierwszym 23,4 mln zł. Pieniądze otrzymywało odpowiednio 104 tys., 95,5 tys., 119 tys. i 93,5 tys. uczestników PPK. Świetny pod tym względem był drugi kwartał 2023 r., gdy łączna wartość wpłat powitalnych sięgnęła 105,3 mln zł, a otrzymało je aż 421 tys. uczestników programu. W trzecim kwartale 2023 r. wpłaty miały wartość 37,2 mln zł, dostało je 148,6 tys. osób. Wzrosty z 2023 r. to efekt powtarzanego co cztery lata automatycznego zapisu pracowników do PPK. Co cztery lata wygasa rezygnacja pracowników z udziału w tym programie. Mogą ją przedłużyć, ale jeśli nawet jednak tego nie zrobią, staną się jego uczestnikami, a od ich pensji zaczną być potrącane niewielkie wpłaty na utworzone dla nich konta w PPK. Kolejny autozapis nastąpi w marcu 2027 r., a potem w 2031 r., 2035 r. itd.

Obok wpłaty powitalnej uczestnicy PPK otrzymują też co roku dopłaty roczne w wysokości 240 zł. Dopłata roczna przysługuje uczestnikowi PPK, jeśli jego wpłaty własne i od pracodawcy wyniosą w danym roku kalendarzowym co najmniej 3,5 proc. 6-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Według oficjalnych danych wartość łącznych wpłat od państwa na rachunki uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych, liczona od uruchomienia tego programu, na koniec czerwca sięgnęła 3,66 mld zł. Z tego 1 mld zł przypadł na wpłaty powitalne, zaś 2,66 mld zł na dopłaty roczne.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych zobowiązuje rząd do tego, by co najmniej raz na 4 lata przyjrzał się temu, jak ten program działa i opisał to w raporcie dla Sejmu. Pierwszy przegląd odbył się pod koniec 2022 r. Sejm zapoznał się z jego wynikami w marcu 2023 r. i przyjął raport rządu. W ustawie o PPK nie wprowadzono żadnych zmian. Teraz przyszedł czas na kolejny przegląd, który powinien nastąpić najdalej do końca 2026 r., a jednym z postulatów najczęściej zgłaszanych przez ekspertów jest waloryzacja wpłaty powitalnej i dopłaty rocznej, które nie zmieniły się od początku funkcjonowania PPK, czyli od 2019 r. Mizeria budżetu państwa może jednak nie pozwolić na zmiany.

Rekordowa liczba uczestników i rosnące aktywa PPK

Tymczasem jednak program Pracowniczych Planów Kapitałowych niezmiennie notuje wzrost zainteresowania. Na koniec czerwca 2026 r. w PPK uczestniczyło już 4,40 mln osób, a liczba aktywnych rachunków osiągnęła 5,48 mln. Partycypacja pracowników w programie wzrosła do 61,43 proc. (z 60,75 proc. miesiąc wcześniej), co oznacza kolejny rekord w historii funkcjonowania PPK. Cały czas wyraźnie wyższą partycypację notuje sektor prywatny 70,61 proc., w publicznym jest to bowiem 35,3 proc. Największa część pracowników zapisała się do PPK w największych firmach, w tych, które mają powyżej 1000 pracowników, to już 90,5 proc. Najmniej chętnych do uczestnictwa w tym programie jest w firmach, które zatrudniają od 10 do 49 osób, partycypacja sięga tu 33,49 proc. Wszystkie wskaźniki partycypacji przy tym rosną. Trzeba tu jednak pamiętać, że w tych wyliczeniach PFR Portal PPK bierze pod uwagę tylko tych pracowników, których firmy i instytucje uruchomiły u siebie Pracownicze Plany Kapitałowe. Gdyby wziąć pod uwagę wszystkich pracowników uprawnionych do udziału w tym programie, czyli 11,5 mln osób, wynik nie byłby aż tak imponujący i nadal mieściłby się poniżej 40 proc.

Równocześnie rośnie wartość oszczędności zgromadzonych przez uczestników. Na koniec czerwca wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty wyniosła 53,76 mld zł, zwiększając się w ciągu miesiąca o blisko 1 mld zł.