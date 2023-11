Wakacje kredytowe według Polski 2050. Partia chce ograniczeń

We wtorek w wykazie projektów wniesionych do Sejmu pojawił się poselski projekt nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców, pod którym podpisało się większość posłów Polski 2050. Zakłada on przedłużenie wakacji kredytowych na 2024 r., ale wprowadza nowe zasady korzystania z nich.

Reklama

Tylko dla potrzebujących

Według projektu, w 2024 r., tak jak to było dotychczas, możliwe ma być zawieszenie w ciągu roku czterech rat (raz na kwartał) kredytu mieszkaniowego w złotych. Odmiennie jednak niż w obowiązującej konstrukcji, proponuje się wprowadzenie kryterium uprawniającego do skorzystania z wakacji kredytowych. Jak czytamy w projekcie, ze zwolnienia będzie mógł skorzystać kredytobiorca, w przypadku którego stosunek wydatków związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu do średniego miesięcznego dochodu jego gospodarstwa domowego przekracza 40 proc. Przy czym dochód ten ma być wyliczany w okresie trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

- Rozwiązanie to sprawi, że z zawieszania spłaty kredytu skorzystają gospodarstwa domowe, dla których obciążenie spłatą zwiększonych rat kredytowych jest rzeczywiście duże i nie są one w stanie płacić rat kredytu i pokrywać innych zobowiązań – czytamy w uzasadnieniu. – Wprowadzenie takiego ograniczenia jest społecznie sprawiedliwe, gdyż wsparcie powinno trafić do osób naprawdę go potrzebujących i zgodnie z postulatami ekonomistów – piszą posłowie partii Szymona Hołowni.

Czytaj więcej Budżet Rodzinny Rządowe wakacje kredytowe. Jest szansa, że zostaną dłużej Kredytobiorcy hipoteczni mogą odetchnąć. Jest szansa, by tzw. rządowe wakacje kredytowe obowiązywały również w przyszłym roku. Na takich zasadach jak w tym. Wszystko w rękach nowego Sejmu.

Polska 2050 kontra PiS

W uzasadnieniu do tego projektu nie ma oceny, ilu kredytobiorców byłoby uprawnionych do skorzystania z wakacji kredytowych w nowej formule. Za to premier Mateusz Morawiecki mówił we wtorek w Sejmie, odnosząc się zapewne do pomysłu Polski 2050, że wakacje kredytowe według „waszych” pomysłów obejmą kilkadziesiąt tysięcy osób, a według pomysłu rządu PiS – ponad milion gospodarstwa domowych.