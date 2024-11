Przekonaj się, dlaczego warto podjąć się samodzielnego prowadzenia księgowości i jak pomaga w tym Mała Księgowość. Wspiera w nim przedsiębiorców już od dwudziestu dwóch lat. Zobacz, jak może pomóc również Tobie.

Dlaczego warto samodzielne prowadzić księgowość?

Podstawowa zaleta samodzielnego prowadzenia księgowości, która przyciąga do tego rozwiązania przedsiębiorców, to oszczędności. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, liczby generowanych dokumentów i rodzaju prowadzonej działalności, usługi księgowej to koszt przynajmniej 100 złotych miesięcznie. Natomiast Mała Księgowość w przeliczeniu na jeden miesiąc kosztuje niecałe 15 złotych w wersji podstawowej lub 33 złote w wersji przeznaczonej dla większych przedsiębiorstw.

Oczywiście, prowadzenie księgowości własnej firmy wymaga, by poświęcić na to dodatkowy czas. Jednak nie ma wcale gwarancji, że współpraca z księgową czy biurem rachunkowym ten czas pozwalałaby zaoszczędzić. Komunikacja w końcu bywa czasochłonna. Natomiast obsługa Małej Księgowości jest bardzo prosta, dzięki przejrzystej i logicznej strukturze programu. Dzięki temu, nie będziesz musiał poświęcić na swoją księgowość zbyt dużo czasu.

Samodzielna księgowość to też większa kontrola nad finansami swojego przedsiębiorstwa. Kiedy każdy dokument przechodzi przez Twoje ręce, wiesz dokładnie, co kupujesz, ile na to wydajesz, jakie uzyskujesz przychody i ile z nich trafia do państwa. Dzięki temu, masz jasny ogląd na to, co dzieje się z pieniędzmi w Twojej firmie. Mała Księgowość jeszcze bardziej podkreśla tę zaletę, dając Ci dostęp do wygodnych zestawień zapłat, należności, zobowiązań i innych. Ponadto, informacje o Twoich wydatkach zostają w Twojej firmie. Nie musisz dzielić się poufnymi danymi z zewnętrznymi podmiotami.

Każdy przedsiębiorca musi również docenić elastyczność, z którą wiąże się przejęcie prowadzenia księgowości we własne ręce. Współpraca z księgowym czy biurem rachunkowym wiąże się z koniecznością dostosowania się nie tylko do terminów ustawowych, ale również i tych narzucanych nam przez zewnętrznego współpracownika. Oczywiście, jest to zrozumiałe, ale może być kłopotliwe. Decydując się na samodzielne prowadzenie księgowości, możesz złożyć deklarację podatkową nawet na ostatnią chwilę.

Samodzielne prowadzenie księgowości wspaniale motywuje do zapoznania się z przepisami prawa. A jego nieznajomość, jak wiadomo, szkodzi. W końcu niezależnie od tego, czy to Ty, czy ktoś inny zajmuje się Twoimi podatkami, odpowiedzialność za dokonane rozliczenia spoczywa na Tobie. I tutaj pomaga Mała Księgowość, nieustannie aktualizowana, nie tylko aby odpowiadać na wymagania użytkowników, ale również zgadzać się ze stanem prawnym.

Jak widać, samodzielne prowadzenie księgowości to całkowicie wykonalne zadanie, szczególnie jeśli ma się do dyspozycji sprawdzone narzędzie, takie jak Mała Księgowość. Dzięki niemu możesz z łatwością wykonywać rutynowe czynności takie jak wystawianie faktur, a jednocześnie dostajesz wsparcie w trudniejszych zadaniach, jak wypełnianie deklaracji podatkowych.

Do wszystkich tych rutynowych, comiesięcznych zadań wystarczy podstawowa wiedza, którą każdy przedsiębiorca może łatwo zdobyć i zweryfikować. Dzięki wykorzystaniu Małej Księgowości, samodzielna księgowość jest zautomatyzowana, co przyśpiesza Twoją pracę i zmniejsza ryzyko błędu.

Jak Mała Księgowość umożliwia przedsiębiorcom samodzielne prowadzenie księgowości?

Mała Księgowość to program księgowy dedykowany zarówno dla małych i średnich przedsiębiorców, jak i biur rachunkowych. Do przedsiębiorców skierowane są dwie wersje programu – MK, dla mniejszych firm i działalności jednoosobowych oraz MKS, dla firm, w których do funkcji programu dostęp musi mieć kilka osób. Różnica między nimi polega tylko na dostępie. Niezależnie od wybranej wersji, zawsze masz dostęp do wszystkich opcji programu.

Za pomocą Małej Księgowości możesz swobodnie prowadzić księgowość uproszczoną swojej firmy. Wszystko to dzięki jej licznym funkcjom, pozwalającym nie tylko spełniać wszystkie obowiązki przedsiębiorstwa, ale robić to szybko i sprawnie.

Przekonaj się, jak Mała Księgowość umożliwia samodzielne prowadzenie księgowości. Wejdź na naszą stronę i pobierz wersję demo. Dzięki niej sam zapoznasz się ze wszystkimi opcjami programu i przekonasz się, jak wygodne jest jego używanie.

Automatyzacja kluczowych zadań księgowych

Na prowadzenie księgowości składa się wiele powtarzalnych, często czasochłonnych zadań. Dlatego, jeśli chcesz zajmować się tym samodzielnie, potrzebujesz narzędzia, które je zautomatyzuje. Mała Księgowość właśnie to umożliwia. Wystarczy, że właściwie ją skonfigurujesz i będziesz na bieżąco wprowadzać do niej dokumenty. Na ich podstawie program obliczy Twoje podatki, składki ZUS i uzupełni deklaracje.

Zautomatyzowane jest również wprowadzanie dokumentów do Małej Księgowości. Możesz importować je bezpośrednio z programów zewnętrznych, a także korzystać z systemu OCR, za pomocą którego szybko przeniesiesz do programu nawet dokumenty otrzymane w formie papierowej.

Integracja z systemami zewnętrznymi oznacza również szybką wysyłkę dokumentów stworzonych w Małej Księgowości. Możesz zarówno przesłać je mailem, jak i do systemu e-Deklaracji, czy wprowadzić do KSeF.

W automatyzacji tych procesów pomagają funkcje takie jak kartoteki czy opcja „Klonuj”. Dzięki nim, dane kontrahentów, numery kont, czy opisy poszczególnych pól do programu musisz wprowadzić tylko raz. Mała Księgowość zawsze będzie je pamiętać, zmniejszając ryzyko, że popełnisz błąd przy ich wpisywaniu, czy po prostu o nich zapomnisz.

Prowadzenie ewidencji księgowej

Ewidencja księgowa to podstawa prowadzenia księgowości firmy. Mała Księgowość umożliwia to każdemu, niezależnie od wybranej formy działalności gospodarczej. Masz w niej dostęp zarówno do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, jak i ewidencji przychodów.

Księgowanie dokumentów jest w programie ułatwione między innymi dzięki szablonom księgowania. Wystarczy, że raz je ustawisz zgodnie ze swoimi potrzebami, a później szybko przypiszesz do nich dokumenty. Mała Księgowość oszczędza w ten sposób Twój czas i sprawia, że nie musisz pamiętać o wprowadzeniu wszystkich ustawień za każdym razem, gdy księgujesz dokument. Dzięki temu samodzielne prowadzenie księgowości nie jest przytłaczające.

Rozliczenia podatkowe

Samodzielnie prowadząc księgowość swojej firmy, trzeba oczywiście pamiętać o rozliczeniu podatków i składek. Mała Księgowość znacznie ułatwi Ci wypełnienie koniecznych do tego deklaracji. Wystarczy, że klikniesz „Wypełnij”, a program zaciągnie do nich dane z Twoich ustawień. Również za pomocą jednego kliknięcia program policzy kwoty podatku, czy wysokość składek, które musisz zapłacić za dany miesiąc. To zdejmuje z Ciebie konieczność dokonywania wszystkich obliczeń i sprawia, że wypełnianie deklaracji zajmuje tylko kilka minut.

Ponadto, wszystkie deklaracje w programie są na bieżąco aktualizowane, nie musisz więc samodzielne szukać aktualnych dokumentów.

Fakturowanie

Wystawianie faktur to najbardziej podstawowa opcja każdego programu księgowego. Mała Księgowość nie tylko pozwala robić to szybciej, dzięki funkcjom związanym z automatyzacją, ale pozwala zachować ciągłość dokumentacji. To dzięki temu, że na bezpośrednio z dokumentu księgowego czy magazynowego możesz stworzyć korespondujący dokument innego rodzaju. Dzięki temu nie pogubisz się w dokumentacji.

Wsparcie techniczne i aktualizacje

Decydując się na samodzielne prowadzenie księgowości, wybierz narzędzie, które jest niezawodne i które oferuje Ci wsparcie.

Mała Księgowość jest nieustannie aktualizowana tak, aby pozostawać zarówno w zgodzie z wymogami prawnymi, jak i odpowiadać na potrzeby użytkowników. Nieustannie wprowadzamy nowe rozwiązania, opierając się na tym, czego słyszymy, że Wam brakuje, co chcielibyście zobaczyć w programie. Natychmiastowo reagujemy również na błędy, o których informują nas użytkownicy.

Ponadto każdy, kto ma jakikolwiek problem czy wątpliwości dotyczące obsługi programu może się z nami skontaktować pod:

• numerem +48 22 263 02 08,

• adresem e-mail malaksiegowosc@e-kiosk.pl.

Zawsze jesteśmy gotowi odpowiadać na pytania naszych użytkowników. Skontaktuj się z nami również, jeśli dopiero zastanawiasz się nad wybraniem Małej Księgowości. Udzielimy Ci wszystkich istotnych informacji.

Prowadź księgowość z Małą Księgowością

Samodzielne prowadzenie księgowości może przynieść Twojej firmie wiele korzyści. To oszczędność kosztów, większa kontrola nad finansami i lepsze zrozumienie swojej firmy. Jednak prowadzenie księgowości jest niemożliwe bez sprawdzonego narzędzia. Takim właśnie jest Mała Księgowość. Dzięki niej zaoszczędzisz znacznie więcej, a Twoja praca będzie znacznie łatwiejsza niż dzięki innym programom księgowym.

Nie musisz jednak wierzyć nam na słowo. Chcesz wiedzieć, dlaczego przedsiębiorcy, którzy poznali Małą Księgowość, nie chcą korzystać z innych programów? Dlaczego nasi użytkownicy zostają z nami na dekady? Wejdź na stronę Małej Księgowości i kliknij „Przetestuj za darmo”, aby skorzystać z niezobowiązującej wersji demo programu. Bez zakładania konta, bez podawania numeru karty, zobacz, dlaczego warto wybrać MK.

