Inflacja rośnie, stopy bez zmian. Ale jest lokata na 12 proc.

Rada Polityki Pieniężnej znów nie zmieniła stóp. Według Bartosza Sawickiego, analityka Cinkciarz.pl, wznowienie luzowania polityki pieniężnej w Polsce zaczyna jednak coraz wyraźniej majaczyć na horyzoncie. – Obniżki powrócą, gdy inflacja konsumencka minie szczyt i ponownie osiągnie spadkową trajektorię. Obecnie jednak dynamika CPI rozpędziła się od marcowego dołka z 2,0 do 4,9 proc. r./r. Wzrost cen apogeum osiągnie w pierwszej części 2025 r., a jeśli marcowa projekcja NBP potwierdzi perspektywę jego przygasania, w Polsce na dobre rozgorzeje dyskusja o wznowieniu cięć stóp procentowych – stwierdza Sawicki. Według niego przyszłoroczne obniżki nie będą agresywne. – Spodziewamy się trzech–czterech ruchów o skali 25 pkt baz. Na bardziej zdecydowane kroki nie pozwoli uporczywa, kilkuprocentowa inflacja bazowa, silny rynek pracy i rozpędzona konsumpcja – podkreśla analityk.

– Duże wydatki publiczne związane z wyjątkowo dotkliwą powodzią na południu i zachodzie Polski zmuszają rząd do już zapowiedzianej korekty w górę deficytu sektora finansów publicznych w roku bieżącym oraz w 2025 r., prawdopodobnie do około 6 proc. PKB w obu latach. W rezultacie rośnie ryzyko przekroczenia w 2025 r. konstytucyjnego limitu 60 proc. PKB przez relację długu publicznego do PKB – liczonego według metodologii Eurostatu. Maleje też skłonność RPP do oczekiwanej dotąd obniżki stopy referencyjnej NBP w najbliższych miesiącach pomimo obniżki stóp przez EBC oraz Fed – podkreśla prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista Business Centre Club.

Inflacja 6 proc.?

Ale ekonomiści PKO BP zauważają, że „w ostatnich tygodniach obserwujemy (zasadne) złagodzenie przekazu wielu członków Rady, którzy wskazują na możliwą obniżkę stóp w pierwszej połowie 2025 r., a w skrajnie korzystnym scenariuszu nawet pod koniec I kwartału 2025 r., natomiast nikt nie wyraża chęci, by rozważania o zmianie poziomu stóp zacząć już teraz”.

Tymczasem według wstępnych danych GUS inflacja we wrześniu wyniosła 4,9 proc. wobec 4,3 proc. w sierpniu. – Podwyższona inflacja prawdopodobnie będzie utrzymywać się w przedziale 4–5 proc. do końca roku, a jej szczyt, zbliżony do 6 proc., przewidujemy na I kwartał 2025 r. Później powinniśmy obserwować spadek presji inflacyjnej. W tej sytuacji spodziewamy się, że Rada Polityki Pieniężnej będzie kontynuować ostrożne podejście, a cykl obniżek stóp procentowych może rozpocząć się od II kwartału 2025 r. – skomentowali dane o inflacji analitycy platformy inwestycyjnej Portu.