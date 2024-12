Rekordowe sprzedaże, rosną obroty na aukcjach

Wielkim wydarzeniem na polskim rynku sztuki była ostatnio aukcja w Desie Unicum. Wystawiono równocześnie aż 30 dzieł Tadeusza Brzozowskiego. Pochodzą one z jednej kolekcji, przywiezionej z USA. Rekordowe obroty wyniosły ok. 10,3 mln. zł. Jeden z obrazów osiągnął astronomiczną cenę 3,2 mln. zł.

Reklama

Równoczesne wystawienie kilkudziesięciu dzieł jednego malarza to był ryzykowny eksperyment handlowy. Aukcja zakończyła się jednak sukcesem. Oczywiście szkoda, że pochodzące z USA dzieła wybitnego polskiego artysty nie zostały kupione przez światowych inwestorów lub miłośników sztuki. Wtedy ich ceny byłyby jeszcze wyższe.

Czytaj więcej Inwestycje Alternatywne Na inwestycję i na prezent gwiazdkowy Zawsze pod koniec roku licytowanych jest najwięcej najdroższych dzieł sztuki. Na aukcjach panuje wtedy najwyższy popyt. Antykwariusze przygotowali bogatą ofertę dla inwestorów i kolekcjonerów.

Sensację budzi wystawa malarzy kolorystów należących do ugrupowania Komitet Paryski. Wystawę zorganizowało Muzeum Narodowe w Krakowie. Może to być impuls do wzrostu zainteresowania tym malarstwem, do wzrostu cen. Wieloletnia praktyka dowodzi, że jak media chwalą prestiżową wystawę, to klienci chętniej licytują na aukcjach dorobek artystów prezentowanych w muzeum.

Dziś to malarstwo jest mocno niedoszacowane. Ceny klasyków koloryzmu: Jana Cybisa, Józefa Czapskiego czy Zygmunta Waliszewskiego są radykalnie niższe niż obrazów artystów z Grupy Krakowskiej II, np. Tadeusza Brzozowskiego, Tadeusza Kantora czy Jana Tarasina.