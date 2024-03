Inwestycja w złoto: długoterminowa i opakowana

Czytaj więcej Finanse Domowe Polacy znowu zaczęli oszczędzać. Są rekordy Choć dochody gospodarstw domowych zaczęły realnie rosnąć, nieoczekiwanie skłonność do wydawania zaczęła spadać. Efekt: pieniędzy na kontach bankowych gwałtownie przybywa.

Ważne opakowanie złotego kruszcu

Inwestowanie w złoto fizyczne, tj. w formie monet i sztabek, uchodzi za jedną z prostszych form inwestycji. Należy jednak zwrócić uwagę, że rynek złota został zdominowany przez pewną pulę produktów, które cieszą się największą popularnością, a co za tym idzie są najczęściej wybierane przez inwestorów nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

Z perspektywy stricte inwestycyjnej to właśnie produkty z tej puli powinny w pierwszej kolejności przyciągnąć uwagę. Pozwoli to na komfort w postaci łatwej odsprzedaży w razie potrzeby. Istotne, aby produkty pochodziły od znanych mennic. Najlepiej więc kupować je u sprawdzonych dealerów, którzy są ich oficjalnymi dystrybutorami. Ale to nie wszystko. Złoty produkt jest opakowany – i nie należy go tego opakowania pozbawiać.

CertiPacki to odporne na uszkodzenia opakowania z tworzywa sztucznego, których głównym zadaniem jest właśnie zabezpieczenie kruszcu przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Z tego względu, żeby zmaksymalizować zyski z inwestycji, pod żadnym pozorem nie powinno się wyjmować sztabek z CertiPacków, bowiem wpłynie to na pomniejszenie ceny przy odsprzedaży. U dealera złota zawsze dostanie lepszą cenę, jeśli sztabka będzie znajdowała się w oryginalnym opakowaniu, a nie np. w foliowym woreczku. Jeżeli jednak CertiPack zostanie uszkodzony, warto pamiętać, że kruszec nadal zachowuje swoją wartość i należałoby wybrać się do dealera, u którego dokonywało się zakupu, aby na nowo wycenił jego wartość.

Złoto bez podatku

Zakup złota inwestycyjnego jest zwolniony z podatku VAT. Co więcej, następuje to niezależnie od sposobu dokonywania transakcji – czy realizowana jest przez osobę fizyczną, czy z poziomu działalności gospodarczej. Żeby jednak zwolnienie było możliwe w pierwszej kolejności należy mieć pewność, że złoto inwestycyjne sprzedawane jest po pół roku od jego nabycia oraz spełnia warunki określone przez ustawodawcę w art. 122 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zwolnienie z podatku VAT nie obejmuje natomiast złota w postaci nieobrobionej, m.in. granulatu złota. W obu wymienionych przypadkach, jak również w odniesieniu do innych metali szlachetnych – w tym srebra inwestycyjnego – obowiązuje podatek VAT.