Inwestycje Polaków. Czy to będzie rok złota, bitcoina czy AI?

Dominujący portfel inwestycyjny Polaka ma wartość do 100 tys. zł. Wśród wymienianych aktywów wskazywana jest głównie własna edukacja (50 proc.), kruszce (45,9 proc.) i obligacje (44 proc.). – wynika z raportu “Polak Inwestor”, przygotowanego przez firmę Goldsaver. A inwestujący Polacy pytani, co najchętniej dodaliby do swego portfela, na trzecim miejscu wymieniali złoto. Znalazło się ono na pierwszym miejscu wśród badanych we wszystkich kategoriach, jeśli chodzi o wskazanie aktywa chroniącego przed inflacją – mówi Marta Dębska, ekspertka rynku złota z Goldsaver.pl..

Polacy lubią złoto

– Po tzw. szoku Nixona w październiku 1971 r., gdy opuściliśmy system parytetu złota na rzecz swobodnego kursu walut, warto zauważyć, że kurs króla metali od tego czasu wzrósł o 4461 proc. Zastanówmy się, jakie czynniki wpływają na długoterminowe notowania złota. Czy inwestycja w ten kruszec rzeczywiście generuje dodatkową wartość, czy też jedynie utrzymuje ją w czasie? – pyta Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd.

W 2023 roku obserwowano pewne osłabienie na rynku złota. Obroty dealerów metali szlachetnych w Polsce i innych krajach europejskich, zwłaszcza w Niemczech, były niższe niż w rekordowym 2022 roku. Jedną z przyczyn tego osłabienia był wzrost stóp procentowych, który spowodował zmniejszenie dostępności darmowego kapitału na rynku. Rosnące raty kredytów oraz inflacja miały negatywny wpływ na portfele inwestorów, którzy część wolnych środków musieli przesunąć na łatanie dziur domowych budżetów. Niemniej jednak cena złota nadal utrzymywała się – i utrzymuje – na wysokim poziomie.

To właśnie w grudniu 2023 roku została pobita psychologiczna granica 2100 USD za uncję złota, a rok – aktywo to – zakończyło niemal 14 proc. wzrostem. Wszystko to upewnia nas w tym, że złoto ma się naprawdę dobrze, chociaż warto podkreślić, że rekordy te nie były pobijane na cenach wyrażonych w PLN. Było to spowodowane m.in. umocnieniem polskiej waluty, które wynikało z różnych czynników, takich jak wybory, napływ pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy czy relatywnie wysokie nominalne stopy procentowe w Polsce. Złoto nadal jest jednak uważane za skuteczne zabezpieczenie środków przed inflacją. Jak wynika z najnowszego badania firmy Tavex, aż 13 proc. osób inwestujących ulokowało swoje oszczędności w tym kruszcu.

– Polacy postrzegają złoto jako dobry wybór inwestycyjny, choć mają obawy, które w większości powiązane są z brakiem zrozumienia tego aktywa. Najpopularniejszymi złotymi produktami inwestycyjnymi w 2023 roku były uncjowe monety bulionowe. W dalszej kolejności inwestowaliśmy w sztabki o różnych gramaturach, monety historyczne i monety premium. Warto zauważyć, że w 2023 roku wzrosło zainteresowanie monetami frakcyjnymi, takimi jak półuncje czy ćwierćuncje. Jest to spowodowane lepszą dostępnością i elastycznością tych produktów, które pozwalają inwestorom regularnie stawiać na złoto – wskazuje Aleksander Pawlak, prezes firmy Tavex.